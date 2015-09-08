Представители названной породы признаны самыми крупными и одними из самых редких в мире собаками. Эта импозантная собака может похвастаться своим древним происхождением. Несмотря на то, что мастиф любит только своего хозяина, он довольно дружелюбен и может быть отличным компаньоном. Обычно этот пес спокоен, терпелив и невозмутим, как истинный английский джентльмен. Мастиф всегда владеет ситуацией, подчиняя её себе. Его невозможно застать врасплох, поскольку у него всегда …Читать далее Читать полностью →