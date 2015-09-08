- 22.09.2015
Собаку какой породы лучше всего завести?
Собаку какой породы лучше всего завести?Выбор породы собаки напрямую зависит от того, для каких именно целей...
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- 12.09.2015
Чихуахуа происхождение, характер и уход.
Чихуахуа происхождение, характер и уход.Собаки породы чихуахуа являются самыми маленькими в мире, отличаясь...
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- 08.09.2015
Собака. Особенности собачьей жизни
Собака. Особенности собачьей жизниСуществует мнения, что первым животным, которое было приручено человеком,...
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- Как ухаживать за карликовыми пуделями.
Как ухаживать за карликовыми пуделями.Карликовый пудель одна из самых распространенных пород, которые можно держать в квартире. На самом деле существует всего несколько окрасов породистых пуделей. Самые распространенные из них это: черный, персиковый,...
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- Собака – лучший друг человека
Собака – лучший друг человекаПочти каждый человек имеет в доме собаку. Конечно, есть и те, кто не любит собак, и те у кого аллергия. Но те, у кого дома бегает верный друг, знает, что нет лучшего друга, чем собака. Ведь только она может принести вам тапки...
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- Как правильно вымыть собаку
Как правильно вымыть собакуСобаководы в вопросе мытья собак придерживаются двух диаметрально противоположных...
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- В ожидании щенков
В ожидании щенковКогда собака ждет щенков, ее поведение, повадки и привычки могут в корне измениться. Как с этим...
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- Воспитываем собаку
Воспитываем собакуСобака — умное и мудрое существо, однако ее воспитанием необходимо заниматься. Ваш питомец...
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- Благородный сенбернар.
Благородный сенбернар.Согласно древним сказаниям, эти собаки происходят от древних тибетских мастиффов. Но...
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- Московская сторожевая, Бурбуль, Кане корсо, Большой швейцарский зенненхаунд
Московская сторожевая входит в десятку самых лучших сторожевых собак. Вес этой собаки составляет 45-68 килограммов....
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- Кавказская овчарка, Аргентинский дог, Бульмастиф
Кавказская овчарка – это достаточно популярная сторожевая порода собак. Больше всего она распространена в Грузии,...
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- У каждого свои игрушки
У каждого свои игрушкиКогда в вашем доме есть и собака, и ребенок, то нельзя позволять псу трогать и уж тем более...
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- Кормление щенка
Еще со щенячьего возраста нужно приучать собаку, чтобы она правильно ела. И это очень важно, т. к. благодаря выработанной...
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- Использование натурального корма
Предпочтительнее всего из мяса давать говядину и лучше всего сырую. Из-за того, что запах крови раздражает многих...
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- Выбираем собаку для охоты.
Собака – незаменимый друг и компаньон для охотника. Взяв однажды с собой на охоту четвероногого друга, происходит кардинальная переоценка всех отношений к ловле добычи. Оценив достоинства и преимущества охоты с собакой,...
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- Нужна ли собака на охоте?
Большинство охотников предпочитают выбираться на охоту со своими собаками. Обычно любители поохотиться заводят домашних питомцев именно для этих целей и содержат их у себя дома. Даже специальные породы существуют, которые...
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- Русская салонная собака
Русская салонная собакаСовершенно изумительная собачка, русская салонная, появилась не так давно и сразу привлекла к себе внимание. Миниатюрную породу называют еще «русалкой» из-за красивой длинной шерсти. А выведена...
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- Если питомца покусали собаки
Если питомца покусали собакиЛюбая прогулка может обернуться для собаки неприятным сюрпризом. Так, ваш любимец способен ввязаться в драку с более крупным или ловким сородичем. То же самое касается и кошек, которые могут...
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- Немецкая овчарка
Немецкая овчаркаОдной из самых дружелюбных, верных и обучаемых пород собак является немецкая овчарка. Родина животного Германия, именно там были скрещены некоторые породы собак Южной и Северной Германии. Она подходит...
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- Мальоркский бульдог
Представитель породы «ка дэ бо» – это компактного размера собака, очень сообразительна, вынослива и спокойна. Она отличается крепким здоровьем, заложенным генетически, впечатляющими физическими данными, довольно привлекательной...
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- Английский мастиф
Представители названной породы признаны самыми крупными и одними из самых редких в мире собаками. Эта импозантная собака может похвастаться своим древним происхождением. Несмотря на то, что мастиф любит только своего хозяина, он довольно дружелюбен и может быть отличным компаньоном. Обычно этот пес спокоен, терпелив и невозмутим, как истинный английский джентльмен. Мастиф всегда владеет ситуацией, подчиняя её себе. Его невозможно застать врасплох, поскольку у него всегда …Читать далее Читать полностью →
- Пресо канарио
Пресо – это среднего размера молосская собака, с крепким пропорциональным телосложением и с чёрной маской. Длина её тела превышает её высоту в холке. Суки названной породы отличаются более вытянутым телом. Древние авторы называли Канары – родину этих собак, «Елисейскими полями», райскими островами или садами Гесперид. Ещё Плиний в I веке упоминал экспедицию, посланную королем Мавритании Уба на эти сказочные острова. Именно из этого похода были привезены несколько огромных диковинных собак. В настоящее …Читать далее Читать полностью →
- Выбираем собаку для охоты. 23.11.2015
Собака – незаменимый друг и компаньон для охотника. Взяв...
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- Нужна ли собака на охоте? 23.11.2015
Большинство охотников предпочитают выбираться на охоту...
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- Собаку какой породы лучше всего завести? 22.09.2015
Собаку какой породы лучше всего завести?Выбор породы собаки...
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- Немецкая овчарка 22.09.2015
Немецкая овчаркаОдной из самых дружелюбных, верных и обучаемых...
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- Как ухаживать за карликовыми пуделями. 22.09.2015
Как ухаживать за карликовыми пуделями.Карликовый пудель...
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- Что нельзя делать при дрессировке собаки
Что нельзя делать при дрессировке собакиОчень важно правильно воспитать собаку. Но не все могут качественно выдрессировать своего питомца, не совершая ошибок. Ниже...
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- 11 любопытных фактов о собаках-спасателях
Специалисты подсчитали, что одна собака на задании по поиску заменяет от 20 до 30 человек. Использование обученных собак на местах катастроф, при поиске пропавших...
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- Акита-ину — преданный до самой смерти
Акита-ину — преданный до самой смертиВыбрать в качестве питомца акита-ину – значит приобрести верного надежного друга, настоящего служителя и преданного защитника!...
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