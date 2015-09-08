Собака в вашем доме, особенности содержания
Ухаживаем за своей собакой
  • Как ухаживать за карликовыми пуделями.
    Как ухаживать за карликовыми пуделями.

    Как ухаживать за карликовыми пуделями.Карликовый пудель одна из самых распространенных пород, которые можно держать в квартире. На самом деле существует всего несколько окрасов породистых пуделей. Самые распространенные из них это: черный, персиковый,... 
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  • Собака – лучший друг человека
    Собака – лучший друг человека

    Собака – лучший друг человекаПочти каждый человек имеет в доме собаку. Конечно, есть и те, кто не любит собак, и те у кого аллергия. Но те, у кого дома бегает верный друг, знает, что нет лучшего друга, чем собака. Ведь только она может принести вам тапки... 
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Породы собак: Среднеазиат и Кавказец
Служебные и сторожевые собаки
Корм и аксессуары для собак
Разное
  • Выбираем собаку для охоты.
    Выбираем собаку для охоты.

    Собака – незаменимый друг и компаньон для охотника. Взяв однажды с собой на охоту четвероногого друга, происходит кардинальная переоценка всех отношений к ловле добычи. Оценив достоинства и преимущества охоты с собакой,... 
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  • Нужна ли собака на охоте?
    Нужна ли собака на охоте?

    Большинство охотников предпочитают выбираться на охоту со своими собаками. Обычно любители поохотиться заводят домашних питомцев именно для этих целей и содержат их у себя дома. Даже специальные породы существуют, которые... 
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  • Русская салонная собака
    Русская салонная собака

    Русская салонная собакаСовершенно изумительная собачка, русская салонная, появилась не так давно и сразу привлекла к себе внимание. Миниатюрную породу называют еще «русалкой» из-за красивой длинной шерсти. А выведена... 
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  • Если питомца покусали собаки
    Если питомца покусали собаки

    Если питомца покусали собакиЛюбая прогулка может обернуться для собаки неприятным сюрпризом. Так, ваш любимец способен ввязаться в драку с более крупным или ловким сородичем. То же самое касается и кошек, которые могут... 
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Наиболее популярные бойцовские породы
  • Немецкая овчарка
    Немецкая овчарка

    Немецкая овчаркаОдной из самых дружелюбных, верных и обучаемых пород собак является немецкая овчарка. Родина животного Германия, именно там были скрещены некоторые породы собак Южной и Северной Германии. Она подходит... 
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  • Мальоркский бульдог
    Мальоркский бульдог

    Представитель породы «ка дэ бо» – это компактного размера собака, очень сообразительна, вынослива и спокойна. Она отличается крепким здоровьем, заложенным генетически, впечатляющими физическими данными, довольно привлекательной... 
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  • Английский мастиф
    Английский мастиф

    Представители названной породы признаны самыми крупными и одними из самых редких в мире собаками. Эта импозантная собака может похвастаться своим древним происхождением. Несмотря на то, что мастиф любит только своего хозяина, он довольно дружелюбен и может быть отличным компаньоном. Обычно этот пес спокоен, терпелив и невозмутим, как истинный английский джентльмен. Мастиф всегда владеет ситуацией, подчиняя её себе. Его невозможно застать врасплох, поскольку у него всегда …Читать далее  Читать полностью →

  • Пресо канарио
    Пресо канарио

    Пресо – это среднего размера молосская собака, с крепким пропорциональным телосложением и с чёрной маской. Длина её тела превышает её высоту в холке. Суки названной породы отличаются более вытянутым телом. Древние авторы называли Канары – родину этих собак, «Елисейскими полями», райскими островами или садами Гесперид. Ещё Плиний в I веке упоминал экспедицию, посланную королем Мавритании Уба на эти сказочные острова. Именно из этого похода были привезены несколько огромных диковинных собак. В настоящее …Читать далее  Читать полностью →

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