Немецкая овчарка



Одной из самых дружелюбных, верных и обучаемых пород собак является немецкая овчарка. Родина животного Германия, именно там были скрещены некоторые породы собак Южной и Северной Германии. Она подходит для содержания на улице и в квартире. В среднем вес собаки достигает 55-60 кг, а рост 60-65 см. Живут они 12-14 лет и подходят опытным собаководам.

Как только немец признал в человеке хозяина, он становится верным и преданным слугой, готовым стоять на смерть за своего хозяина. Собаки данной породы хорошо поддаются обучению. В наше время собаки проявили себя как хорошие охранники и собаки для семьи. Они всегда относятся настороженно к незнакомым людям, у них повышенная внимательность. Ничего не может произойти и остаться незамеченным этой собакой, они всегда наготове. Именно поэтому их считают прекрасными сторожами. Отлично немцы проявили себя как служебные собаки, они служат в полиции, помогают спасателям, служат поводырями для слепых людей. Многие их приписывают только к этому числу и не знают, какими замечательными компаньонами могут быть эти собаки, если их правильно обучить. Эти собаки прекрасно относятся к детям, чувствуют за ребенка хозяина личную ответственность. Они уживаются с другими домашними животными. Имеют сдержанный характер. Не рекомендуют на долгое время оставлять собак в одиночестве, они очень привязываются к людям. Животные обладают потрясающим умом, обонянием и желанием служить людям.

Ухаживать за собакой несложно. Расчесывать ее нужно два раза в неделю жесткой щеткой, которая будет удалять лишнюю шерсть и подшерсток. Если этого не делать, собака, живущая в квартире, будет оставлять после себя шерсть. В местах, где шерсть длиннее она может спутываться, ее можно немного подстричь. Купать немецкую овчарку часто не рекомендуется, можно смыть естественную смазку шерсть животного потеряет свой блеск. Достаточно нескольких раз в год.

Эти собаки физически очень сильные и требуют постоянных нагрузок, они очень благоприятно сказываются на их здоровье. Собаки обладают развитым умом, поэтому их рекомендуется дрессировать.

Обучение нужно начинать с раннего возраста. Следует запастись терпением. Обучать собаку нужно строго, но в меру. Ее нужно хвалить за старания. Ошибочно считается, что немцы агрессивны. Это все результат дрессировки. Признав однажды в человеке хозяина, эта собака будет всегда защищать его и членов семьи. И настороженно относиться к незнакомцам. Решившись на покупку такого животного нужно понимать весь уровень ответственности. Приобретается не просто пес, а новый член семьи, который будет отвечать за хозяина и его родных.