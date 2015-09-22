Бигль — поющая гончая

Охотничьих пород очень много. Каждая из них обладает своей специализацией, своим фонтом работ. Лайка – практически универсал, драт и курцхары прекрасно отработают в поле по куропатке и на воде по утке, русские псовые возьмут и зайца, и волка, таксы и фокстерьеры это лиса, барсук и прочие норные. А бигль – это гончая. Заяц, лица – это все его законная добыча.

Небольшого роста, с длинными ушками и очаровательной мордашкой – бигль покоряет сердца с первого взгляда. Его считают истинно английской гончей, хотя писал о похожей породе Ксенофонт еще в 4в. до н.э. На охоте бигль подает глубокий трубный голос, потому его называют поющей. Вокальные данные у них уникальны. Королева Елизавета I имела целую стаю поющих гончих и очень любила их. Бигли бывали разного размера – даже карманные. Их возили на охоту в седельных сумках. Туда их могло поместиться до двенадцати пар.

Сейчас у бигля есть единый стандарт. Это некрупные собаки, с длинными ушами, достаточно рыхлые и очень выносливые. Делятся они на шоу-класс и рабочую группу. К рабочим предъявляется куда как меньше претензий по окрасу (у гончей плохого окраса не бывает), но должен быть глубокий голос, плавные движения, отсутствие агрессии, нервозности, истеричности.

Бигли могут охотиться в своре – это две-три собаке или стае – тридцати животных за один раз. Для стай подбирают и выводят собак с медленной аккуратной походкой. Не стоит забывать, что бигль гончая, идущая по следу нижним нюхом. Так что девяносто процентов времени она будет проводить, уткнувшись носом в землю. При правильном развитии собаки она спокойно может работать в поле весь день, не проявляя усталости и напряженности.

Тренировать выносливость и развивать физически биглей можно с полутора лет. Раньше давать физические нагрузки не рекомендуется из-за возможного неправильного развития скелета во время фазы активного роста собаки.

Бигль собака сложная. Они, как и все гончие, склонны к побегам. Унюхав интересный след, собака уходит, не обращая внимания ни на какие команды. Так же это собаки чересчур самостоятельные, дрессуре поддаются сложно. Часто можно встретить рассказы об их упрямстве.

Биглю требуются длительные прогулки, как и любому охотничьему псу. И тут не важно, рабочая у вас собака или шоу-класса. С возрастом бигли становятся несколько ленивы, они больше любят лежать на диване, чем бегать. Но нагрузки, если позволяет здоровье, им нужны обязательно, так что не видитесь на лень своего любимца. Бигль может быть чудесным компаньоном для активных, неленивых людей.