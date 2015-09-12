Доверчивая такса.



Согласно некоторым легендам, эта порода была известна еще со времен Древнего Египта. На фресках, которыми были украшены стены гробницы фараона Рамзеса, найдены самые первые их изображения. Но по официальным источникам, такса впервые была выведена еще в середине шестнадцатого века на территории Германии.

В этой стране заниматься охотой могли только очень богатые люди, которые были в силах достойно содержать свору чистокровных гончих. Они требовали большой ежедневной порции мяса, и гражданин даже с большим достатком все равно не мог, поэтому позволить себе такой роскоши, несмотря на то, что богатейшие лесные хозяйства страны изобиловали самой разнообразной дичью. Конечно, охота на оленей, вепрей или лосей все равно оставалась прерогативой людей высшего света, но на лис, барсуков, енотов все равно никто не охотился. Поэтому вскоре была выведена порода собак, отличающихся маленьким ростом, но очень большой выносливостью. В дословном переводе с немецкого слово «такса» означает «барсучья собака». Потому что были объединены кони двух немецких слов «Hand» — собака и «Dachs» — барсук. Собаки этой породы были настолько легки в уходе и содержании, что их могли себе позволить даже самые небогатые слои населения. Вскоре охота из привилегии высшего дворянства стала общенациональным занятием, доступным любому смертному. Именно за это, а так же за азартный и бесстрашный нрав, в Германии таксам даже был установлен памятник.

С начала восемнадцатого века таксы стали популярны и в России благодаря артистке балета Ермоловой, которая всегда прогуливалась вместе со своей любимицей – белоснежной таксой.

В зависимости от веса собаки такс различают на кроличьих, миниатюрных и стандартных. А по качеству шерстного покрова выделяют жесткошерстных и гладкошерстных. Окрас шерсти допускается любой: от черного с рыжими подпалинами до мраморного, тигрового и даже палевого, хотя последний и не являеться официально признанным.

Такса -охотничья собака, специализированная на норную дичь, поэтому она совершенно не имеет запаха. Вычесывать ее нужно один раз в год, и то по мере необходимости. Дважды в год таксу купают. Прививают два раза – в полгода и в год. Холодной осенью и зимой такс нужно одевать, потому, что из-за короткой шерсти они рискуют получить обморожения или воспаление легких.

Во всем остальном – это очень дружелюбная собака, которая сможет ужиться в одной квартире даже с представителями кошачьего семейства. Она отличается настолько доверчивым и общительным характером, что очень скоро станет всеобщей любимицей, а благодаря маленькому росту ее с легкостью можно содержать даже в однокомнатной маленькой квартире.