Сэр Бассет – Хаунд.



Собаки этой породы впервые были выведены на территории Туманного Альбиона еще в конце восемнадцатого века. Тенистые леса Англии, Шотландии и Британии изобиловали такой дичью, как лисы и барсуки. Но из-за того, что эти животные в период охоты чаще всего укрывались в собственных норах. Традиционные при английской охоте гончие, отличающиеся высоким ростом, не могли их оттуда выгнать. Именно тогда собаководы-любители задумались над тем, каким же образом сочетать в одной породе, как выносливость, так и достаточный для норной дичи рост. Они скрестили гончую чистых кровей с охотничьей немецкой таксой, издавна отличившуюся свирепым нравом и низким ростом. Результат порадовал даже профессиональных кинологов, так как подросшие щенки отличались невысоким ростом и большой силой. К сожалению, имя человека, впервые выведшего этих щенков неизвестно, а породе дали название «бассет – хаунд», сочетав два слова «Hound» — гончая, и «Bass» — низкая.

Собаки этой породы невысокого роста от тридцати до сорока сантиметров в холке у взрослого животного. Отличаются массивными лапами и сильной линией шеи. Окрас – самый разнообразный от бело-черного с рыжими подпалинами до сочетания двух или даже трех цветов, в основном белого и рыжего. Собака гладкошерстная, так что вычесывать ее не нужно совсем. По мере отрастания необходимо регулярно обрезать когти специальными щипчиками (можно использовать для этой цели обычные маникюрные) самостоятельно, или отвести собаку в ветеринарную клинику. У бассет – хаундов очень часто слезятся глаза, их можно и нужно промыть крепким теплым настоем черного чая или закапать трехпроцентные левомицитиновые капли для глаз.

Прививать два раза. Первый – по достижении щенком полугодовалого возраста от чумки, энтерита и гастроэнтерита. Второй – в годовалом возрасте. При этом повторяют уже сделанные прививки и обязательно добавляют прививку от бешенства.

Бассет-хаунд очень дружелюбная собака. Она без проблем подружится со всеми обитателями дома и никогда, ни при каких обстоятельствах не обидит даже самого маленького ребенка. У бассет – хаунда очень нежное и доверчивое сердце, он очень быстро привязывается к людям. От долгой разлуки с хозяевами он перестает, есть, и может даже умереть. Так что нужно постараться не оставлять своего любимца надолго одного.