Нужна ли собака на охоте?



Большинство охотников предпочитают выбираться на охоту со своими собаками. Обычно любители поохотиться заводят домашних питомцев именно для этих целей и содержат их у себя дома. Даже специальные породы существуют, которые предназначены именно для охоты. Так, самыми распространенными породами собак стали легавые, борзые, гончие и лайки. Но какова функция собаки на охоте и так ли она там нужна? Насколько зависит успех охоты от присутствия пса? Оправдано ли содержание питомца?

Любой опытный охотник скажет, что значимость специально обученной собаки существенная и ее дорогое содержание вполне оправдано. Собака – это правая рука охотника, лучший друг и помощник. Функциями собаки является поиск добычи, наводка на нее своего хозяина и подача тушки после выстрела и попадания. Получается, что собака выполняет практически все действия, хозяину остается дело за малым – забрать добычу и унести домой.

Задачи собаки:

•Обнаружение дичи. Собака выполняет эту функцию прекрасно благодаря своему потрясающему нюху. Ни один человек не сможет похвастать таким чутьем, как у собаки, что увеличивает значимость четвероногого друга на охоте. Собака, благодаря своему чутью, приведет хозяина-охотника к уткам, кабанам, косулям и даже к лисам и медведям.

Можно, конечно, обойтись и без собаки и полностью положиться на свое чутье. Найти утку на болоте или камышницу не очень сложно, но про более дорогую дичь придется забыть – отыскать бекаса достаточно сложно без «профессионального» нюха, а гаршнепа и вовсе невозможно. Сложно также самостоятельно найти нору лисы, а собаке достаточно взять след и она сама приведет куда нужно. Да и в поле легче проследить за собакой и когда она примет стойку возле перепела, подойти к ней, нежели самому плутать в поисках объекта для охоты.

•Подвести хозяина к дичи.

Отличительным признаком обычной дворовой собаки от охотничьей является то, что вторая специально обучена походить неожиданно и незаметно к дичи. Ведь главной задачей любой четвероногой охотницы является не спугнуть дичь, а лишь указать хозяину место ее расположения, тихо замереть в «стойке» и ждать команды.

Некоторые породы собак обучаются не только «караулить» возле дичи, но и подгонять ее к охотнику, выманивать лис из нор или же задерживать зверя при помощи лая.

•Дать охотнику время на подготовку.

Это бесценная возможность, которая отсутствует у охотников без собаки. Птице достаточно нескольких секунд, чтобы взмахнуть крыльями и очутиться высоко в небе, где шанс попадания в нее уже будет приравнен к нулю. Собака, найдя добычу, как уже было сказано выше, примет «стойку» и сделает это настолько аккуратно и тихо, что птица ее просто не заметит. Тем временем у охотника появляется время приготовить свое ружье и собраться духом. Получив команду, собака набросится на дичь, но у той уже не будет шансов быстро взлететь в небо, так как охотник наготове и ждет момента.

•Преподносит результат охоты «на блюдечке с голубой каемочкой».

Достаточно только представить в какую непролазную даль может упасть подстреленная дичь, и куда потом придется за ней пробираться: высокая трава, дебри камышей или еще лучше – самая середина озера. С собакой же все иначе. Она сама сбегает за дичью, сама поднесет и подаст ее хозяину. Нужно только аккуратненько птичку или зверушку упаковать и принести домой.

Собака на охоте очень полезный помощник и кто еще недооценил ее значимости, тот не побывал на настоящей охоте. Не нужно только забывать, что четвероногий друг человека и помощник охотника требует к себе снимания, уважения и должного ухода, тогда любая охота будет в радость и с трофеем.