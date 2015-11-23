Выбираем собаку для охоты.



Собака – незаменимый друг и компаньон для охотника. Взяв однажды с собой на охоту четвероногого друга, происходит кардинальная переоценка всех отношений к ловле добычи. Оценив достоинства и преимущества охоты с собакой, последующие сезоны охоты становятся немыслимы без сопровождения пса. Главным атрибутом охоты является не ружье, лук или арбалет, а наличие умной, хорошо обученной, быстрой и выносливой собаки.

Результативность охоты во многом зависит от собаки и ее качеств, а не от умения стрелять по движущимся мишеням. Отстреливая уток, зайцев или другую добычу, человек не всегда в состоянии обнаружить местонахождение подранков, а порой, зная место, не имеет возможности достать свой отстрел. Охотничья собака способна свести потери отстреленной добычи к минимуму. Обладая от природы острым чутьем, пес почти всегда находит подранок и способен поднять его, даже если трофей будет находиться в очень труднодоступном для человека месте.

Выбирая собаку для охоты, нужно помнить, что подойдет не каждая порода. А зная породы охотничьих псов, важно учесть цели охоты и свои возможности, включая отношение семьи, ведь основное время собака будет находиться с вами дома, а не на охоте.

Для заядлых охотников, которые проводят в лесах и на болотах большую часть времени, подойдет собака породы лайка. В городских условиях – это неуправляемая собака, требующая повышенного внимания и терпения, на охоте – она идеал. Подстрел куропаток, глухарей, уток проходит в компании с этим псом. Лайка поможет в загоне кабана или лося. Большим минусом этой породы является внешнее сходство с лисами. Другие охотники могут застрелить вашего любимца, перепутав с рыжей плутовкой.

Если охота ограничивается отстрелом только полевой и болотной дичи в виде уток или зайцев, то для такой охоты подойдут сеттеры и пойнтеры. Они очень хорошо приносят подранки. А для семьи с детьми – идеальный вариант четвероногого друга.

Любителям подвижной и азартной охоты подойдут собаки гончих пород. Предпочтение отдается спаниелям, так как они обладают повышенным чутьем и легко поддаются дрессировке.

Пассивным охотникам, редко использующим ружье, подойдут борзые. Высокие, худощавые собаки с неиссякаемой энергией способны часами гнать зверя. Обнаружив дичь, борзая будет сопровождать ее вплоть до момента поимки, затем задушит трофей.

Континентальные легавые (бретонский эпаньоль, венгерская выжла, курцхаар и др.) подойдут для загона добычи после подстрела. Это собаки – ищейки, по следам крови выискивают и сопровождают добычу до изнеможения. Передвижение озвучивают громким лаем. Заполучить такую собаку очень трудно, поскольку данные породы являются редкими и востребованными среди охотников, их щенки бронируются еще до рождения.

Приобретать охотничьего пса нужно взвесив все за и против, поскольку такая собака требует повышенного внимания и времени для ее тренировки. Родословная – не показатель охотничьих качеств, потому что 50% «навыков охотника» формируется в процессе обучения.