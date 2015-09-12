Благородный сенбернар.



Согласно древним сказаниям, эти собаки происходят от древних тибетских мастиффов. Но если мастифф отличается свирепостью, так как это, по сути, боевая собака, то сенбернар удивит мягким и покладистым характером. Впервые собаки этой породы были выведены в далеком монастыре в Швейцарских Альпах.

Эта страна, как и горы, пронзающие ее, всегда славилась кристальной чистотой воздуха. Но местный климат отличается своей переменчивостью. Такая вожделенная в летний зной прохлада, ранней осенью сменяется проливными дождями, а поздней – нередки очень обильные снегопады, к которым зимой добавляются лютые морозы. К тому же люди, путешествующие через Альпы, всегда рискуют собственной жизнью из-за внезапных горных обвалов. Число погибших было бы очень большим, если бы не расположенный в теснине гор небольшой монастырь, названный в честь Святого Бернара. Его монахи много раз спасали жизнь путников, застрявших среди ледяного плена под огромными валунами, низвергавшимися с высоты птичьего полета. В этом нелегком деле огромную помощь всегда им оказывали верные и преданные собаки, которые, благодаря своему безупречному обонянию, безошибочно определяли те места, где находились пострадавшие. К тому же эти собаки отличались неимоверной силой, и помогали монахам доставить раненых на территорию монастыря на собственной спине, согревая их теплом своей густой и длинной шерсти. Эти собаки впоследствии так и были названы по имени монастыря, где их разводили и содержали – сенбернарами. А гораздо позже, уже в начале девятнадцатого века, одного пса этой породы даже причислили к лику святых за огромный вклад в дело спасения замерзающих и раненных людей.

Сенбернар – довольно крупная собака, ее рост составляет от пятидесяти до семидесяти сантиметров в холке. Так что лучше всего содержать ее в загородном доме. Встречаются с длинной и короткой шерстью, и тех и других необходимо регулярно вычесывать хотя бы раз в месяц. Обязательно нужно следить за ростом и весом собаки, его избыток может привести к проблеме с костями и вызвать такую болезнь, как ожирение. Эта проблема устраняется путем регулярными физическими нагрузками и правильным питанием. Так же у сенбернаров очень часто закисают глаза. Их аккуратно очищают, осторожно убирая мягким ватным тампоном засохшую жидкость. А затем закапывают левомецитиновыми глазными каплями (их можно купить в самой обычной аптеке.) Средняя продолжительность жизни сенбернаров – девять лет.

Сенбернар – отличный охранник и поводырь, он очень послушен и предан. Но особую любовь он питает к детям и всегда найдет с ними общий язык.