Чихуахуа происхождение, характер и уход.



Собаки породы чихуахуа являются самыми маленькими в мире, отличаясь от остальных собак своим субтильным и хрупким телосложением и очень низким ростом (около 20 сантиметров в холке). Несмотря на это, чихуахуа отличаются довольно резким и своенравным характером, о котором будет написано далее. А пока, небольшая историческая справка.

Происхождение

По мнению историков, родиной чихуахуа является Центральная Америка, а её предками были собаки породы течичи, которые отличались небольшими размерами и молчаливостью (вообще не лаяли). В 9-10 веках н.э., этих собак приручили древние цивилизации (ацтеки, в том числе) индейцев. У ацтеков собак течичи, кроме использования как домашних животных, приносили в жертву богам, впрочем, как и многих других животных.

Свой современный внешний вид чихуахуа приобрели от скрещивания собак породы течичи с предками китайской хохлатой породы, прибывавших в Америку из Азии.

Характер

Отличается большой преданностью, не стесняется проявлять свою нежность по отношению к членам своей семьи, ревнуя их и, в случае прихода гостей, всеми силами пытается обратить внимание своих хозяев на себя, а не на «этих странных незнакомых людей». Кроме того, чихуахуа бывают очень вспыльчивы, иногда даже кусаясь, если им надоедать. Кусаются они конечно, не особо больно, но всё же неприятно, а учитывая их физическую хрупкость, бить их в ответ крайне не рекомендуется. Умрёт ещё.

Чихуахуа проявляют относительное дружелюбие по отношению к представителям своей породы, а вот к другим относится с опаской или даже страхом. Так, например, встретившись с собакой более крупной породы, испуганный чихуахуа может напасть на неё, действуя как крыса, загнанная в угол. Впрочем, крыса покрепче будет, да и поосторожнее.

Чихуахуа, несмотря на кажущуюся слабость, имеют достаточно крепкое здоровье, если и заболевая, то не сильно и не часто. Однако, у них есть врождённая предрасположенность к болезням сердца или дыхания. Пугаться этого не нужно, у каждой породы собак есть такие предрасположенности.

Уход

Следует ежедневно вычёсывать чихуахуа мягкой собачьей щёткой, купать не более 2-3 раз в месяц (если в уши попадёт вода, будет плохо) и стричь когти, когда они достаточно отрастут. При прогулке лучше позволить собаке идти рядом с собой, а не делать как некоторые девушки, постоянно носящие своих чихуахуа в сумке или на руках.