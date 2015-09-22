Собаку какой породы лучше всего завести?



Выбор породы собаки напрямую зависит от того, для каких именно целей она приобретается. Если необходимо, чтобы данное животное охраняло дом, оптимальнее всего остановить свое внимание на представителей таких пород как боксеры, немецкие овчарки, ротвейлеры, а также мастиффы и среднеазиатские овчарки. Многие люди, проживающие в частных домах, любят проводить время на охоте. Естественно, для того, чтобы подобное увлечение было еще и результативным, необходимо использовать четырехлапого помощника. Но, стоит помнить, что применять для этого собаку так называемой, охранной породы, крайне нежелательно. Распространено мнение, о якобы знании некоторых хитростей в дрессировании, помогающих воспитать эффективную в охоте собаку. На самом деле данные методы способствуют только некоторому ожесточению и в конечном итоге могут привести к тому, что послушный ранее пес стал достаточно жестоким и напал на кого – то из членов семьи. Поэтому, лучше всего остановить свой выбор на охотничьих породах (как вариант, ретривер, борзая, терьер, спаниель).

Очень широкую популярность приобретает сегодня покупка собаки определенной породы либо для того, чтобы подчеркнуть свою статусность, а также материальную обеспеченности, либо для обеспечения себе достаточно веселого и не слишком стандартного времяпрепровождения. Наиболее оптимальным вариантом в данном случае выступают собаки декоративных пород (пекинесы, мопсы, йоркширские терьеры). Стоит акцентировать внимание на том, что собаки данного типа достаточно прихотливы и могут быть весьма ревнивыми в отношении других питомцев проживающих под одной с ними крышей. В некоторых случаях можно столкнуться и с тем, что их физическое здоровье может быть несколько слабее в сравнении с теми породами, которые были рассмотрены ранее.

Вне зависимости от того, собаку какого именно типа вы выбрали, необходимо изначально определиться с тем, сможете ли вы ей обеспечить оптимальные условия для проживания. За собакой, относящейся к конкретно взятой породе, всегда требуется весьма специфический, в сравнении с другими, уход.