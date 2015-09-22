Как ухаживать за карликовыми пуделями.



Карликовый пудель одна из самых распространенных пород, которые можно держать в квартире. На самом деле существует всего несколько окрасов породистых пуделей. Самые распространенные из них это: черный, персиковый, белый и серый. При этом черный окрас был выведен совсем недавно, буквально 6 лет назад. Но как же нужно ухаживать за этими чудесными собачками. В первую очередь необходимо разобраться в характере животного. Они обладают отменным умом, несомненным чувством собственного достоинства. При этом не следует обижать этих собак, они очень злопамятные. Следует помнить, что за этими собаками нужно следить постоянно. Их нужно мыть, расчесывать, подстригать. Правильный уход за карликовым пуделем заключается в том что эти собаки не любят грязь, следует мыть их хотя бы раз в неделю.

Если собака участвует в каких-либо соревнованиях следует пользоваться услугами только профессионального парикмахера. В других случаях можно подстригать шерсть самостоятельно. Следует помнить, что шерсть животных очень легкая и теплая, но при этом для собак длинная шерсть причиняет огромный дискомфорт, а может причинять боль и неудобство. Также следует внимательно следить за состоянием ушей, потому что грязные уши могут привести к большим заболеваниям. Карликовые пудели не терпят холода, поэтому в холодную погоду следует одевать собак теплее. Длинные ногти для этих собак, сплошные испытания. Потому что длинными когтями они могут покалечить сами себя. Карликовые пудели любят когда с ними разговаривают, очень важно, чтобы пес чувствовал себя в центре внимания. Для участия на выставках нужно приводить шерсть, уши и ногти в порядок. Карликовые пудели — это те собаки которые максимально поддаются дрессировке. Именно поэтому главное животное в цирке собаки-пуделя. Приучает гигиеническим процедурам следует с раннего детства, в противном случае собака будет злиться, если вы захотите его помыть или подстричь. Карликовый пудель — это одна из самых подвижных собак. Они любят игры на свежем воздухе и все равно с кем играть и где играть.

А теперь остался только один вопрос, чем кормить такого славного щенка. В первую очередь необходимо поинтересоваться у заводчика, чем он кормил собачку. В противном случае, следует приучать животное к той еде, которую человек ест сам, но при этом нужно внимательно следить чтобы у щенка не было аллергии на тот или иной продукт.

Следует отметить, что у этих животных очень хорошо развита память, а также обоняние и артистические качества.