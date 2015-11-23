Как ухаживать за карликовыми пуделями. Карликовый пудель одна из самых распространенных пород, которые можно держать в квартире. На самом деле…

Немецкая овчарка Одной из самых дружелюбных, верных и обучаемых пород собак является немецкая овчарка. Родина животного Германия, именно там были…

Собаку какой породы лучше всего завести? Выбор породы собаки напрямую зависит от того, для каких именно целей она приобретается. Если…

Большинство охотников предпочитают выбираться на охоту со своими собаками. Обычно любители поохотиться заводят домашних питомцев именно для этих целей и…

Собака – незаменимый друг и компаньон для охотника. Взяв однажды с собой на охоту четвероногого друга, происходит кардинальная переоценка всех…

Все, что надо знать о собаках, — на нашем сайте! Несколько слов о собаках...

Собака своего рода маленький ребенок, но в тот же момент – это верный и преданный друг. Владельцы собак говорят, что именно они считают себя самыми счастливыми и гармоничными личностями. Но что мы о них знаем?

История одомашнивания собак.

Историкам удалось установить, что человек одомашнил пса еще 15 000 лет назад, еще до возникновения сельского хозяйства – собака рассматривалась как друг и помощник на охоте, защитник дома. И при этом ученые говорят, что произошло это соры на территории Евразийского континента.

От кого они произошли – от волка, но не одной популяции, а от двух и именно это двойное так сказать одомашнивание происходило на двух, прямо противоположных сторонах Евразийского древнего континента.

Почему именно собаки, но никак не котов?

Собака всегда рассматривается как преданный друг и товарищ, и в отличие от котов не будут гулять сами по себе – пес всегда будет находится со своим хозяином и вожаком. Но когда вы заводите домой пса, всегда стоит помнить, что ему стоит уделять массу внимания – выгуливать и кормить, купать и дрессировать.

Чаще всего, собаку заводят те, кто в ответ за внимание и заботу получает массу положительных эмоций, любви и внимания. И как говорят многие владельцы собак – все отношения построены на принципе любви и взаимодоверия. Но помимо этого, существуют и иные интересные отличия меж собачниками и кошатниками:

• Так любители собак на 67% больше оказывают помощь маленьким котятам, а вот только 21% тех, кто держит котов, помогают малышам.

• Если вы любите собак – соответственно вы на 24% больше склонны к тому, чтоб завести ребенка.

• Собачники больше любят регги, а вот кошатники – электронную музыку и рок.

• Собачники на 30% больше «предпочитают» простой и незамысловатый юмор, яркие и положительные эмоции, а вот кошатники – на 21% больше предпочитают изысканный и утонченный юмор и каламбур.

Но независимо от этого, каждый владелец кота или собаки скажет – они обожают своих питомцев.

Классификация пород собак

Каждая собака имеет свое индивидуальное назначение и цели, для которых она и выводилась как порода. И потому сейчас в мире существует великое множество пород собак, требующих классификации.

Проходится распределение по таким категориям:

Общих стандартов, принятых Международной кинологической федерацией.

Названий, как и размеров, популярности.

Тип шерсти и даже склонности вызывать/не вызывать аллергию.

Например, в соответствии со стандартами МКФ существует 11 групп собак, объединенных по общим показателям, и это позволяет легко определить для себя породу в зависимости от рабочих характеристик.

Так распределение по размеру – это распределение их на миниатюрных, маленьких и средних, крупных и очень крупных. Если говорить о популярности – чаще всего покупают маленьких собак жители мегаполисов, которые в идеале подходят для комнатного содержания.

В зависимости от типа шерсти – собака может быть бесшерстной, породы с короткой и длинной шерстью, средней жесткости ворсом. Стоит отметить, что бесшерстные породы псов, такие как китайская хохлатая оптимально подходят для владельцев – аллергиков. В любом случае последний выбор остается за владельцем.

Поделись в соц. сетях:



