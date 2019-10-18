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Собака своего рода маленький ребенок, но в тот же момент – это верный и преданный друг. Владельцы собак говорят, что именно они считают себя самыми счастливыми и гармоничными личностями. Но что мы о них знаем?
История одомашнивания собак.
Историкам удалось установить, что человек одомашнил пса еще 15 000 лет назад, еще до возникновения сельского хозяйства – собака рассматривалась как друг и помощник на охоте, защитник дома. И при этом ученые говорят, что произошло это на территории Евразийского континента.
От кого они произошли – от волка, но не одной популяции, а от двух и именно это двойное так сказать одомашнивание происходило на двух, прямо противоположных сторонах Евразийского древнего континента.
Почему именно собаки, но никак не кошки?
Собака всегда рассматривается как преданный друг и товарищ, и в отличие от котов не будут гулять сами по себе – пес всегда будет находится со своим хозяином и вожаком. Но когда вы заводите домой пса, всегда стоит помнить, что ему стоит уделять массу внимания – выгуливать и кормить, купать и дрессировать.
Чаще всего, собаку заводят те, кто в ответ за внимание и заботу получает массу положительных эмоций, любви и внимания. И как говорят многие владельцы собак – все отношения построены на принципе любви и взаимодоверия. Но помимо этого, существуют и иные интересные отличия меж собачниками и кошатниками:
• Так любители собак на 67% больше оказывают помощь маленьким котятам, а вот только 21% тех, кто держит котов, помогают малышам.
• Если вы любите собак – соответственно вы на 24% больше склонны к тому, чтоб завести ребенка.
• Собачники больше любят регги, а вот кошатники – электронную музыку и рок.
• Собачники на 30% больше «предпочитают» простой и незамысловатый юмор, яркие и положительные эмоции, а вот кошатники – на 21% больше предпочитают изысканный и утонченный юмор и каламбур.
Но независимо от этого, каждый владелец кота или собаки скажет – они обожают своих питомцев.
Классификация пород собак
Каждая собака имеет свое индивидуальное назначение и цели, для которых она и выводилась как порода. И потому сейчас в мире существует великое множество пород собак, требующих классификации.
Проводится распределение по таким категориям:
Общих стандартов, принятых Международной кинологической федерацией.
Названий, как и размеров, популярности.
• Тип шерсти и даже склонности вызывать/не вызывать аллергию.
Например, в соответствии со стандартами МКФ существует 11 групп собак, объединенных по общим показателям, и это позволяет легко определить для себя породу в зависимости от рабочих характеристик.
• Так распределение по размеру – это распределение их на миниатюрных, маленьких и средних, крупных и очень крупных. Если говорить о популярности – чаще всего покупают маленьких собак жители мегаполисов, которые в идеале подходят для комнатного содержания.
• В зависимости от типа шерсти – собака может быть бесшерстной, породы с короткой и длинной шерстью, средней жесткостью ворса. Стоит отметить, что бесшерстные породы псов, такие как китайская хохлатая оптимально подходят для владельцев – аллергиков. В любом случае последний выбор остается за владельцем.
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