Как подобрать корм для своего питомца.

Корма помогают решать проблемы с кожей, уменьшают объем стула, обеспечивают нормализацию пищеварения, дают больше энергии, и способствуют долголетию животного. Корма премиум класса предназначены для удовлетворения потребностей в питании на всех этапах жизни вашего питомца.

КАК ВЫБРАТЬ НАИБОЛЕЕ ПОДХОДЯЩИЙ КОРМ ДЛЯ КОШКИ ИЛИ СОБАКИ.

Так как упаковка корма содержит много информации, при подборе корма для вашего питомца следует обратить внимание на следующее:

Производитель и бренд (фирменное наименование). Репутация производителя поможет определить сделан ли корм в соответствии с высоким стандартом качества. Для производства кормов премиум класса в авторитетных компаниях проводятся научные исследования для определения максимально эффективных формул питания для домашних животных. Назначение корма - указывает на то, в каком случае следует кормить животного этим кормом. Здесь указывается в каком возрасте, при каких условиях содержания, для какой породы или при каких заболеваниях применяется корм. Содержание питательных веществ. Для правильного питания животного необходимо соблюдать определенный баланс питательных веществ. Ингредиенты перечисляются в порядке убывания по весу. Они обеспечивают питательными веществами, такими как жиры, белки, витамины и минералы. Суточный рацион. В этом пункте указана рекомендуемая суточная норма корма в зависимости от веса животного.

Для того чтобы понять, чем простой корм отличается от корма премиум класса, просто сравните составы этих кормов указанные на упаковке. Обратите внимание на то, что ингредиенты перечисляются в порядке их веса и это значит что основной ингредиент может быть не первым в списке. Например первым ингредиентом может быть мясо, но следующие несколько остальных ингредиентов - зерновые и общий вес зерновых будет превышать содержание мяса и это означает что рассматриваемый корм на основе зерновых, а не мяса. Кроме того различные формы одного и того же ингредиента могут быть перечислены отдельно. Например кукурузная мука, молотая кукуруза и кукурузная клейковина.

Какой корм для домашних животных самый лучший?

Нет идеального корма одинаково хорошо подходящего для всех кошек или собак - каждое животное уникально и его рацион также должен быть уникальным, подходящим только для него. И при выборе корма и организации правильного рациона нужно учитывать потребности вашей кошки или собаки. Лучшие корма премиум класса созданы так, чтобы удовлетворить потребности животного на всех этапах его жизни.

Вот некоторое важные различия между кормами базового уровня и кормами премиум класса:

Корма базового уровня:

Ингредиенты низкого качества, делающие корм менее усваиваемым

Не на 100% питательные

Нужно кормить в большем объеме из-за меньшего количества питательных веществ

Более низкое качество белков и жиров

Больше сахара и искусственные красителей

Использование ингредиентов, которые легко доступны и не всегда совместимы

Корма премиум класса:

Максимальная усвояемость

Нет необходимости в дополнительных пищевых добавках

Порции меньше

Состав определен учеными

Совместимые ингредиенты

Со вкусом соответствующим потребностям животного

Уменьшенный объем стула

Такая же или более низкая стоимость одной порции

Сухие корма обеспечивают лучшее питание для большинства кошек и собак и эти корма стоят почти в два раза дешевле, чем консервированные корма такого же класса. В свою очередь влажные корма животные любят больше, но стоит учесть, что эти корма дороже, так как они на 70% состоят из воды. Поэтому вашему питомцу нужно съесть больше влажного корма, чтобы получить тот же объем питательных веществ, что и при питании сухим кормом.

В любом случае, для выбора правильно питания, а особенно лечебной диеты для вашей кошки или собаки, необходима консультация ветеринарного врача.

Размеры пород собак:

Для подбора корма для Вашей собаки, Вы также можете воспользоваться информацией по размеру породы:

Собаки гигантских пород

Бульмастиф

Кавказская овчарка

Немецкий дог

Ирландский волкодав

Неаполитанский мастиф

Сенбернар

Собаки крупных пород

Акита-ину

Алабай (среднеазиатская овчарка)

Аляскинский маламут

Афганская борзая

Бернский зенненхунд

Бобтейл

Бладхаунд

Боксер

Болгарская овчарка

Бордоский дог (французский мастиф)

Босерон

Бриар

Бульдог американский

Веймаранер

Доберман

Дратхаар

Золотистый ретривер

Ирландский сеттер

Кане корсо

Колли

Курцхаар

Лабрадор ретривер

Леонбергер

Мастиф английский

Московская сторожевая

Ньюфаундленд

Овчарка немецкая

Пойнтер

Пудель королевский

Ризеншнауцер

Родезийский риджбек

Ротвейлер

Русская борзая

Русский черный терьер

Самоедская лайка (самоед)

Сибирский хаски

Эрдельтерьер

Южноафриканский бурбуль

Собаки средних пород

Американский питбультерьер

Американский стаффордширский терьер

Бассет хаунд

Бордер колли

Бультерьер

Бульдог английский

Далматинец

Ирландский терьер

Миттельшнауцер

Мягкошерстный пшеничный терьер

Стаффордширский бультерьер

Уиппет

Фараонова собака

Чау чау

Шарпей

Шиба-ину

Собаки маленьких пород

Басенджи

Бигль

Бишон фризе

Бостон терьер

Бульдог французский

Бультерьер миниатюрный

Вельш корги пемброк

Вельш корги кардиган

Вельштерьер

Вест хайленд уайт терьер

Джек рассел терьер

Керн терьер

Кокер спаниель американский

Кокер спаниель английский

Норвич терьер

Пудель карликовый

Скотч терьер

Такса

Фокстерьер гладкошерстный

Фокстерьер жесткошерстный

Цвергшнауцер

Шелти

Ягдтерьер

Собаки очень маленьких пород

Брюссельский грифон

Итальянская левретка

Йоркширский терьер

Карликовый пинчер

Кинг чарльз спаниель

Китайская хохлатая

Мальтийская болонка

Мопс

Папильон

Пекинес

Померанский шпиц

Пудель той

Русский той терьер

Чихуахуа

Ши-тцу

Фокстерьер той

Японский хин