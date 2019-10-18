По каким критериям выбирать игрушки для собак

Не все хозяева собак понимают, что им, как и детям, необходимы игрушки. Целью нашей статьи является убедить их изменить свои взгляды.

Для чего домашним питомцам игрушки?

Нередки случаи, когда, возвратившись после работы домой, хозяин наблюдает довольно нелицеприятную картину: разбитые вазы, порванная обувь, перевернутые цветы. Чаще всего, после такого хозяева ругают и даже наказывают собак, не разобравшись в причинах их поведения.

Дело в том, что собаке одной в доме скучно и одиноко. Тогда она находит для себя развлечения, те же хозяйские тапочки, которые можно грызть. Не стоит из-за случившегося наказывать питомца. Лучше всего занять его чем-то, найти ему занятие.

И тут вам на помощь придут игрушки для собак! Они избавят собаковода от этих проблем. Существуют развлекательные предметы для дома и улицы.

Уличные игрушки — это разного рода мячи, изготовленные из прочных материалов, колечки, изделия в форме косточек и т.д.

Домашние — это латексные игрушки в виде рыбок, бутербродов, всевозможные пищалки.

Собаководам очень важно знать, что для полноценного развития собаки необходимы не только каждодневные прогулки и правильное питание, но и игры. И тут встаёт вопрос: как правильно выбрать игрушку для нашего питомца?

По каким параметрам выбирать

Первое, на что надо обратить внимание при покупке такого изделия, — это размер. Не стоит приобретать большую и массивную вещь для маленького песика. И наоборот, ни в коем случае не надо давать слишком маленькую игрушку крупному животному. Он может ненароком проглотить ее. А для извлечения понадобится операционное вмешательство. Отсюда вывод: предмет должен быть соразмерен пасти питомца, то есть не должен помещаться в ней целиком.

Разновидности игрушек для собак: