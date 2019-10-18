По каким критериям выбирать игрушки для собак

Не все хозяева собак понимают, что им, как и детям, необходимы игрушки. Целью нашей статьи является убедить их изменить свои взгляды.
Для чего домашним питомцам игрушки?
Нередки случаи, когда, возвратившись после работы домой, хозяин наблюдает довольно нелицеприятную картину: разбитые вазы, порванная обувь, перевернутые цветы. Чаще всего, после такого хозяева ругают и даже наказывают собак, не разобравшись в причинах их поведения.
Дело в том, что собаке одной в доме скучно и одиноко. Тогда она находит для себя развлечения, те же хозяйские тапочки, которые можно грызть. Не стоит из-за случившегося наказывать питомца. Лучше всего занять его чем-то, найти ему занятие.
И тут вам на помощь придут игрушки для собак! Они избавят собаковода от этих проблем. Существуют развлекательные предметы для дома и улицы.
Уличные игрушки — это разного рода мячи, изготовленные из прочных материалов, колечки, изделия в форме косточек и т.д.
Домашние — это латексные игрушки в виде рыбок, бутербродов, всевозможные пищалки.
Собаководам очень важно знать, что для полноценного развития собаки необходимы не только каждодневные прогулки и правильное питание, но и игры. И тут встаёт вопрос: как правильно выбрать игрушку для нашего питомца?
По каким параметрам выбирать
Первое, на что надо обратить внимание при покупке такого изделия, — это размер. Не стоит приобретать большую и массивную вещь для маленького песика. И наоборот, ни в коем случае не надо давать слишком маленькую игрушку крупному животному. Он может ненароком проглотить ее. А для извлечения понадобится операционное вмешательство. Отсюда вывод: предмет должен быть соразмерен пасти питомца, то есть не должен помещаться в ней целиком.
Разновидности игрушек для собак:
- Летающие предметы и те, которые надо преследовать. К таковым относятся специальные резиновые мячики и всякого рода летающие тарелки и диски.
- Резиновые и латексные пищалки.
- Кольца, кости, палочки. Предназначены для щенков, у которых происходит обмен зубов. Но есть и взрослые особи, любящие погрызть что-нибудь. Изготавливаются из литой резины или жил, заранее высушенных.
- Пластиковые и резиновые шары или тубы, изготовленные специально с учетом места для лакомств.
- Предметы для перетягивания. Материал: кожа, канат или резина. Но использовать их можно только для собак старше полутора лет.
- Мягкие, похожие на детские, игрушки. Без мелких деталей из пластмассы, которые животное может проглотить.
- Специальные предметы для очищения зубов.