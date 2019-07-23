Порода собак английский коккер-спаниель выведена в Великобритании в 19 веке. Данная порода распространена по всему миру, принадлежит к виду охотничьих собак. Довольно смелая, добычу хозяину не задумываясь достанет из воды.

Характеристика породы игривая, заводная собака, постоянно виляет хвостом, мускулистое тело компактной конституции. Процесс дрессировки доставляет одно удовольствие, он очень умен, умеет слушать и тут же исполнять команды, покладист. Нуждается в прогулках и свежем воздухе, дает об этом знать бегая по квартире туда сюда. Преданный, ласковый, дружелюбный.

Характер веселая удача, взгляд пронзительный и если он чего-то пожелает ему будет трудно отказать, обладает обаянием. На одном месте без присмотра хозяина ему тяжело усидеть, он обязательно начнет искать себе заботу, например "генеральная уборка в комнате", потом придется у него спрашивать где ваш головной убор.

Описание внешнего вида Нос - темный, крупный, обладает тонким нюхом. Глаза выразительные, большие, добрые. Уши висячие. Хвост в основном постоянно в горизонтальном положении и в движении. Хорошо умеет плавать, этому способствуют толстые перепонки на лапах. Шерсть мягкая и волнистая на ощупь. Нормальный вес от 12 до 15 килограмм.

Окраска встречается различная окраска, в основном черные в белые пятна и рыжие, встречаются черно-голубые.

Рекомендации хороший постоянный выгул и физические нагрузки, хотя бы с точки зрения ожирения, контролируйте дозу пищи. Обязательно следите за его уходом - вычесывайте шерсть и не ленитесь чистить уши, это очень серьезно. Английские коккеры-спаниели не то что бы привередливы, но для них важно иметь свой уголок в доме, а не просто на тряпке возле двери, они любят комфорт. Также любят, что бы их подержали на руках, возможно из-за этого и своей милой внешности некоторые люди хозяева их относят к ряду декоративных собак. Если берете на дачу - готовьтесь к тому что ваш непоседливый любимчик будет весь в грязи после чего придется заняться его купанием.