Фокстерьеры существуют двух видов - жесткошерстный фокстерьер и короткошерстный фокстерьер. Порода была выведена в Великобритании в ХIХ веке для охоты на норных зверей. Основой послужили английские белые терьеры, бультерьеры и бигли.

В настоящее время жесткошерстный фокстерьер намного популярнее, чем гладкошерстный, хотя исторически сложилось, что последний был найден первым. Собака привлекает элегантностью, хорошими пропорциональными формами тела. Мускулатура тела сильная, хорошо развита. Отличный компаньон, любит детей, наслаждается от прогулок, и обожает выслеживать грызунов.

Конституция сухая, крепкая, пропорциональная. Высота в холке для кобелей 35-40 см, для сук - 34-39 см. Темперамент подвижный, смелый. Шерсть длинная, густая, жесткая на холке, спине, конечностях, морде, нуждается в ежедневном уходе. На морде развиты усы и борода, именно они придают голове прямоугольную форму.

Окрас: белый, двух- или трехцветный в сочетании с черным или рыжим цветом разных оттенков. Пятна могут быть на любом месте, форма - произвольная; основной фон - белый.