Собачья порода Ирландский сеттер/ирландский красный сеттер сформировалась приблизительно в 19 веке, корни вытекают с Ирландии. Принадлежит к разряду охотничьих. Первые питомцы этой породы получились с достаточным характером, а именно - они не поддавались тренировкам, были не послушными и упертыми псами. Поэтому кинологам пришлось хорошо потрудится, что бы с достаточно умной собаки получился толк для человека. И сейчас эта порода пользуется успехом и популярностью.

Современные ирландские сеттеры интеллектуально развиты собаки, активные, преданные хозяину, и дорожат его вниманием. Собаководам не сложно их дрессировать, они очень быстро схватывают новые знания. По мимо выполнения всех команд успевают проявить свою ласку и нежность к хозяину.

Окраска Следует отметить, что раньше, когда эта порода была официально признана (1876г.) шерстяной покров был бело-рыжего цвета. Лишь со временем и благодаря трудам российских кинологов, окрас стал огненно-рыжего цвета от сюда ирландский красный сеттер.

Характер и поведение Собаки данной породы требуют от хозяина постоянного внимания, за это их награждают любовью, нежностью и лаской. В поведении достаточно маневровый, если можно так сказать о собаке, то интеллигентный.

Рекомендации Ирландский сеттер - охотничья собака. Обозначает это то, что ей необходимы активность и пространство. Комфортнее себя будет чувствовать в частном доме за городом, где можно побегать жилой площадью спокойно и нагуляться во дворе. Не давайте скучать сеттеру, придумайте ему занятие по интереснее, собака нырнет в него с головой, а вы можете заняться чем-то своим.