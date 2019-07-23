Само название породы говорит, что корни уходят в Россию. Основная цель - охота за зайцами, на лисиц и волков. Русская гончая одна из самых первых охотничьих собак России, еще с 18 века. Впервые замечены факты об этой породе в 1520 году. Именно русская гончая пользовалась спросом у князей русских, и служила им для охоты на зайцев. Далее в этот вид вносились коррективы.

Характер русских гончих Эти собаки очень выносливы. Телосложение мощное, а костяк крепких. Преданность хозяину и своему любимому делу - охоте. Обладает острым чутьем, слухом и нюхом.

Поведение В основном спокойные и уравновешенные. На охоте в движении используют галоп (при розыске) и широкую рысь, когда необходимо догнать цель, в преследовании - намет.

Описание внешности Своим способом держать позу (низко опущенная голова и хвост), чем то напоминает волка. Кабели имеют 58-68 сантиметров в росте, суки на пару сантиметров ниже.

Окрас русских гончих: багряный, рыжий, чепрачный с желтоватыми, неяркими подпалинами. Много усилий при уходе за шерстью не требуется.

Рекомендации маленьких щенков нужно учить лаять, чтобы прорезался красивый голос, иначе хороших лирических результатов не стоит ожидать. Для русских гончих необходимы частые, длительные прогулки и физические нагрузки для поддержания формы.