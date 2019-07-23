Если вы любите охотится на пернатую дичь в болотной местности, тогда русский спаниель как раз для вас. Он обладает острым нюхом, легко приспосабливается к условиям охоты, по команде "Разыскать!", "Взять!" знает, что нужно делать. Полевая, боровая и водоплавающая птица для него легкая добыча, к тому же он обожает плавать и не даст битой птице утонуть.

Стандарт этой породы принят в 60-е годы. С исторических фактов известно, что именно после Второй мировой войны, когда были завезены в Россию спаниель различных пород (английские, суссекс-спаниель) началось порообразования данного вида собак. На данный момент разводят русского охотничьего спаниеля не только в России, но и других странах. Любители-охотники ценят качества и охотничьи способности данной породы.

Внешний вид Русский охотничий спаниель небольшого роста (коренастого телосложения), длинношерстная различной окраски собака. Высота холка от 36 до 45 в зависимости от пола. Голова сухая, овальная черепная часть. Глаза выпуклые темных тонов, размер умеренный. Взгляд серьезный, глубокий. Уши висячие широкие, покрыты волнистой шерстью. Хвост достаточно толстый с подвеской.

Темперамент и поведение уравновешенно-подвижный. Русский охотничий спаниель имеет сильный характер, проявляет настойчивость, активность.

Окраска и шерсть Шерсть мягкая, длинная, волнистая, прилегающая. Необходимо за ней следить, расчесывать и стричь 1-2 раза в год. Окрас бывает одно-, двух-, и трехцветный. основные цвета рыжий, черный, коричневый.

Русский охотничий спаниель может служить хорошим сторожем. При дрессировке многих затрат сил и энергии не понадобится. В квартирных условиях можно держать, но требуются длительные прогулки, желательно в лесу.