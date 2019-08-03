Классификация собачьих пород

В настоящее время существует большое количество собачьих пород. FCI — это международная ассоциация кинологических федераций, которые отвечают за сохранность чистопородных собак. Выделяют 10 групп FCI, породы не признанные в ассоциации и условно зарегистрированные породы.

К первой группе были отнесены овчарки и гуртовые собаки. Представители: Бельгийская, Бергамская, Голландская, Немецкая, Швейцарская белая, Южнорусская овчарки, Бобтейл, Бордер-колли, Вельш Корги Пемброк, Босерон, Бородатый колли, Бриар, Вельш Корги Кардиган, Колли, Комондор, Пули, Фландрский бувье, Шелти, Шипперке, Чешская волчья собака, Словацкий чувач, Схапендур, Пуми, Австралийский хилер, Фландский бувье. Овчарки отличаются способностью к быстрым действиям, острым умом и легко подающиеся дрессировке, уравновешенные, но злости этим собакам не занимать, недоверчива с посторонним людям, очень хорошее чутье, хорошие защитники. Гуртовые собаки выносливы, трудолюбивы, молчаливы и настойчивы. Отличаются смелостью, надежностью, могут стать хорошим охранником для хозяина.

Породы собак второй группы: молоссы, шнауцеры и пинчеры, швейцарские горные и пастушьи собаки. Предназначены породы этой группы больше для работы, чем быть домашними питомцами. Ко второй группе относятся Английский бульдог, Доберман, Ньюфаунленд, Ротвейлер, Сербернар, Боксер,Тасо-ину, Шнауцер, Шар-пей, Цвергпинчер, Кавказская овчарка.

К третьей группе FCI относятся крупные, средние и мелкие терьеры, бультерьероподобные собаки и той-терьеры. Энергичные и отважные собаки, полны уверенности. Обладают сильным охотничьим инстинктом, уравновешены, добродушны, спокойные в повседневной жизни и полны мужества в критических ситуациях. Примерами этой группа могут быть такие породы собак как Бедлингтон терьер, Бордер терьер, Вельштерьер, Бультерьер, Скотч терьер, Эрдельтерьер, Русский той терьер, Фокстерьер.

Четвертую группу представляет группа разновидностей такс. Они умны, сообразительны, чистоплотны и трудолюбивы. Обладают выносливостью, дисциплинированностью. Необычный внешний вид из-за строения тела, придает им игривости, задорности. Таксы очень прожорливые собаки, способные к манипуляции чувствами хозяина.

Пятая группа FCI представлена восемью секциями собачьих пород:Северные ездовые собаки, северные охотничьи собаки, европейские шпицы, северные сторожевые и пастушьи собаки, азиатские шпицы и их родственные породы, породы охотничьих собак, риджем на спине.

Шестая группа пород собак состоит из гончих и родственных пород. Их представителями являются Американский и Английский фоксхаунд, Бигль, Англо-французская гончая, Бландхаунд, Артезиано-нормандский бассет, Далматин, Родезийский риджбек.

Седьмая группа- Легавые. Группа охотничьих собак, отличающаяся отличным чутьем. Английский сеттер, Бракко Итальяно, Венгерская легавая, Ирландский сеттер, Курцхаар, Шотландский сеттер, Пойнтер, Веймаранер являются яркими представителями.

Восьмая группа — Ретриверы, спаниели, водяные собаки. Обладают достаточно покладистым характером, и так же как и другие охотничьи собаки стал незаменимым помощником для охотника. Одни из самых послушных животных, терпеливы, хорошие защитники и друзья. К ним можно отнести Английского кокер-спаниеля, гладкошерстного ретривера, Золотистого ретвира, Кламбер-спаниеля, Курчавошерстного ретривера, Лабрадора, Новошотландского ретривера, Суссекского спаниеля, Чесапик Бей ретривера.

Девятая группа -это ваши собаки компаньоны, которые стали для людей не только защитником и преданным другом, но и хорошим собеседником. Молчание собак — это их преимущество, они не задают вопросов, не подвергают вас критике, они просто слушают и понимают. Компаньонами могут стать Бельгийский гриффон, Мопс, Чихуахуа, Ши-тцу, Японский хин, Той терьер, Пудель или Пекинес.

Десятая группа — Борзые. В повседневной жизни спокойные уравновешенные собаки, проявляющие свой настоящий охотничий характер только на охоте.Отдельные виды отличаются особым благородством внешнего облика, изысканной формой головы, обладают исключительной резвостью. Некоторые виды отличаются разборчивостью хозяина. Могут выбрать два, три человека в семье, которым будет позволено общаться с ними на равных.Наиболее распространенные породы этой группы Английская и Афганская борзые, Ирладский волкодав, Левретка, Русская псовая борзая.

Австралийский динго и Венгерский кувас не были признаны Международной Кинологической Ассоциацией, держать этих собак в качестве домашнего питомца людям запрещено.