С каждым годом маленькие породы собак становятся все более популярными, практически каждый ребенок, взрослая девушка хотят приобрести маленького питомца. Почему маленькие породы собак так привлекают окружающее общество? В этих маленьких собачках живет огромная душа и сердце, несмотря на свои маленькие размеры, они стойко защищают хозяина в случае опасности. Очень преданные, чистоплотны, причем проблем по уходу за шерстью практически не доставляют. Возникает где же приобрести маленькую собаку, чтобы она радовала Вас.

Существует большое количество способов обзавестись маленьким другом, например, купить в специализированном питомнике или найти человека который предлагает маленькую собаку в дар. Каждый любящий хозяин хочет чтобы щенки попали в хорошие руки. Также существует огромное количество форумов где люди делятся не только опытом по воспитанию, но и находят хозяина маленьким питомцам. Вам следует только написать «собака маленькой породы в дар» и откликнутся все те, кому не безразлична дальнейшая судьба щенка. Чтобы определиться с выбором щенка для начала посмотри фото собак маленьких пород. Вы сможете понять какой внешний облик больше нравится, прочитать литературу по содержанию будущего питомца, а также подготовить среду обитания для Вашего друга. Маленьких собак разделяют на три группы наиболее известных в нашей стране: Той породы (Аффен-пинчер, Китайская хохлатая, Пекинес, Ши тцу, Чихуахуа), маленькие терьеры (Бордер терьер, Бедлингтон терьер, Керн терьер, Вельштерьер) и другие породы маленьких собак (Басенджи, Бишон фризе, Бостон терьер, Карликовая такса, Шверцшнауцер).