Что следует знать тем, кто собрался завести собаку?

Если вы решили завести собаку, то вам следует принять во внимание несколько простых, но очень важных моментов. Именно от них будут зависеть ваши отношения с собакой и то, будете ли вы все счастливы.

1. Оцените серьезно и объективно размеры жилища.

Где именно вы живете? Если это частный дом с участком - можете приобретать собаку любого размера, руководствуясь только своими симпатиями.

Если это квартира - какова ее площадь, сколько всего человек в ней проживает? При рассчетах необходимой площади следует учесть, что на собаку средних размеров требуется примерно 6 кв м дополнительной площади,а для крупных пород - не менее 10 кв м. Если вы живете в небольшой квартире или у вас большая семья и нет лишних 10 кв метров, то лучше завести собаку мелкой породы.

2. Кто будет гулять с собакой?

Дело в том, что любая собака нуждается в регулярных и длительных прогулках, минимум - два часа в день, не взирая на погоду и настроение хозяина. А если у вас охотничья, ездовая, служебная собака - то она потребует дополнительных нагрузок, соответствующих ее породе.

И только очень мелкие декоративные собаки в состоянии удовлетворить свои потребности в прогулках, бегая по вашей квартире.

3. Хватит ли у вас сил, чтобы справиться с представителем данной породы?

Дело в том, что собака намного сильнее человека. При сопоставимых размерах соотношение сил 1:3 в пользу собаки, т.е. животное массой 25 кг способна развить усилие равное усилию человека весом 75 кг. Чувствуете ли вы в себе силы, в случае непредвиденных ситуаций, удержать вашу собаку на поводке? Если есть хоть малейшее сомнение, если у вас больная спина, сердце или есть другие подобные недуги - берите маленькую собачку. Она станет вам преданным другом и не причинит физических страданий своими проделками.

4. Вы хотите охотничью, ездовую или служебную собаку?

Как уже было сказано в п.1, собаки данных пород, а так же все т.н. бойцовые собаки нуждаются в повышенных физических нагрузках. Подробнее этот вопрос будет освещен в соответствующих разделах. Если же говорить в общих чертах, то таким собакам надо совершать длительные и дальние пробежки в быстром темпе, им нужны специальные тренировки, занятия и многое другое. Готовы ли вы обеспечить собаке возможность вести такой образ жизни? Готовы ли вы бегать с ней кроссы, водить ее на занятия с инструктором?

Если вы прочитали все перечисленные выше пункты, оценили ваши возможности и нашли гармонию между ними и вашими желаниями и все еще хотите завести собаку, то дальше вам предстоит найти ей правильное место в доме, игрушки, миски, поводок и прочую амуницию. Но, прежде всего, решить вопрос - какого пола собаку вы приобретете?