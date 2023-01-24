Чистим зубы собаке

Многие хозяева собак сталкивались с такой ситуацией, когда их четвероногий любимец перестал веселиться и у него постоянно плохое настроение. Причин для этого, конечно, существует много. Однако очень часто такие симптомы наблюдаются у собак, которые страдают из-за проблем с зубами. Поэтому, чтобы избежать таких неприятностей и сэкономить на лечении у ветеринара, можно начать проводить стандартные профилактические процедуры. Так вы сможете предотвратить появление различных неприятных инфекций, развития всевозможных заболеваний, а также поможете своей собаке избавиться от запаха изо рта. Во всем этом может помочь обычная чистка зубов.

Начинать приучать собаку к такой процедуре нужно с самого малого возраста. Так она сможет быстрее привыкнуть к чистке и не обращать на это особого внимания.

Чтобы собака начала привыкать к чистке зубов, нужно действовать постепенно. Можно начинать с обыкновенного осмотра. Для этого нужно будет обмотать пальцы бинтами, предварительно перед этим пропитать их мясным бульоном. Этот способ считается самым надежным. По прошествии некоторого времени собака привыкнет к такому осмотру. Как только вы почувствуете, что она уже не обращает на это внимание, можно будет приступать непосредственно к чистке зубов. Для этого нужно будет запастись щеткой и пастой без всякого вкуса. Такие пасты продаются в магазинах. А можно приготовить пасту самостоятельно. Для этого используют мел, лимонный сок и соду. Осторожно очистите зубы собаке, после чего нужно будет воспользоваться тампоном или марлей, чтобы протереть зубы.

В некоторых магазинах можно найти пасту со вкусом рыбы, мяса и так далее. Лучше всего для начала смешивать такую пасту с обычной, чтобы собака смогла постепенно привыкнуть к незнакомому вкусу.