Уход за шерстью собаки

Для всех пород собак основные принципы ухода за шерстью одни и те же. Однако в этом вопросе существуют свои нюансы. Все будет зависеть от типа шерсти собаки. К примеру, у длинношерстной собаки шерсть зачастую сваливается в колтуны. Ее нужно очень часто расчесывать и, конечно же, стричь. К длинношерстным собакам относятся такие породы, как ши-тцу, керри-блю терьер, пудель, кокер. Купать таких собак нужно раз в одну-две недели. Причем, купание должно происходить полностью - от самого кончика носа и до кончика хвоста.

Если у вашей собаки шерсть жесткая или относительно жесткая (шнауцер, терьер), то купать ее следует примерно раз в месяц. Хотя купать вы можете ее и ежедневно. Вот только для кармана это несколько разорительно. Кроме того, имеется один нюанс у жесткошерстных пород. Шерсть на теле непременно оставляется короткой. Она должна именно прилегать, а ни в коем случае не торчать во все стороны. А вот на морде и лапах шерсть растится обычно довольно длинной.

Что же касается гладкошерстных собак, то чистятся они обычно "вручную". Для этого используется резиновая щетка с пупырышками, а не с зубчиками. Хотя купать собак таких пород (ротвейлеров, овчарок) тоже можно. Вот только сухая чистка будет в данном случае идеальным вариантом. Шерсть укладывать им не нужно, поэтому купание можно проводить лишь в том случае, когда собака извозилась в грязи или пыли.

Периодическая стрижка является для всех шерстистых - собак необходимой гигиенической процедурой. Пусть даже будет она не полная. Но обязательно нужно срезать челку - над глазами, а также подстригать вокруг ушей и под хвостом. К примеру, гораздо меньше проблем будет у кокер-спаниелей, если их прекрасные ушки будут "дышать", а не зарастать грязью и шерстью. Поэтому хозяева непременно должны следить за состоянием и внешним видом своего питомца.