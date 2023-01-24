Чем кормить беременную собаку?

Хозяева, которые серьезно заботятся о своей собаке, должны знать, что подготовка к беременности должна начинаться задолго до ее наступления. Уже в момент, когда у собаки начинается первая течка, вы должны обратить особое внимание на рацион. Он должен включать в себя минералы, витамины, микроэлементы и так далее. Это способствует рождению сильных и здоровых щенков.

Однако это не значит, что собаку нужно перекармливать, чтобы собака не начала страдать ожирением. Можно посоветоваться с ветеринаром, который составит сбалансированный рацион.

После того, как прошла успешная вязка, и ваша собака забеременела, в первый месяц нужно продолжать кормить ее как обычно. Как правило, плодам в это время хватает всех питательных веществ. Однако через месяц нужно будет увеличить порцию для будущей мамы на 10-15% каждую неделю. Теперь уже можно переходить на трехразовое кормление, а в конце пятой недели нужно будет увеличивать приемы пищи до 4-5 раз за день.

Во время беременности собаки, лучше всего обратиться за помощью к ветеринару. Он подскажет, какие ей нужны витамины и микроэлементы и в каких количествах. Не стоит заниматься самостоятельно вводом таких элементов в рацион питания, ведь это может негативно сказаться на состоянии собаки и щенков.

Когда щенки появятся на свет, еда собаки должна быть богата жирами животного происхождения и белками. Это будет способствовать нормальной выработке молока и энергии. Вы должны быть готовы к тому, что вашей собаке нужно будет очень большое количество калорий, которые она быстро расходует.

Обратите особое внимание на то, что в период беременности у вашей собаки могут поменяться вкусы. Попробуйте предложить ей то, что раньше она не любила. Во всяком случае, питание должно быть разнообразным.