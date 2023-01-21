Собаку какого пола стоит выбирать

Если вы решили завести собаку, то перед вами встает вопрос о том, какого же пола выбрать щенка? Есть свои плюсы и минусы, как у суки, так и у кобеля.

Выбрав кобеля, вы не будете знать проблем с нежелательным потомством. Также вам не нужно будет беспокоиться о течке. А ведь для собаки в это время нужно приобретать специальные трусы, а для вашего дома придется покупать приспособления, чтобы сохранить все в чистоте и порядке. Вам не придется отказываться от, например, выставки из-за того, что ее проведение назначено на неподходящее вашей собаки время. И вообще, большинство стандартов для пород устанавливаются, ориентируясь на кобелей. Они намного чаще выигрывают в выставках.

Однако есть у них и минусы. Кобели намного агрессивнее сук и менее привязаны к хозяину. Вам придется очень внимательно следить за своим кобелем, ведь он будет хотеть каждую суку, которая встретиться ему на пути во время течки. Также вы можете столкнуться с тем, что кобель будет метить свою территорию мочой.

Суки, по сравнению с кобелями, более спокойные и легче поддаются дрессировке. Есть много собак, которым во время течки не нужны никакие специальные приспособления, многие в это время хорошо справляются самостоятельно. Также вы можете не бояться, что сука будет метить все вокруг своей мочой, чтобы обозначить территорию.

Минусы - рождение не всегда желанных щенков. На время беременности, кормления и восстановления вы можете забыть о выставках. Также течки, в связи, с чем возле вашего дома будет находиться стая собак, которые это чувствуют. Считается, что суки во время драки готовы на все, даже на смерть, чтобы одержать верх. Поэтому многие их драки заканчиваются довольно тяжелыми травмами.

Изучите все плюсы и минусы обоих полов и сможете выбрать себе подходящую собаку.