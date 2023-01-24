Эпилепсия у собак

Эпилепсия у собаки может появиться по ряду причин. Это может быть унаследовано генетически, а может появляться вследствие воздействия консервантов в еде. Вообще различают три вида эпилепсии у собак. Во многих случаях эта болезнь лечиться, если правильно за собакой ухаживать, лечить и выбирать правильное здоровое питание.

Чтобы избежать воздействия консервантов на организм собаки, нужно просто изменить ее питание. Если у вас собака, которая предрасположена к эпилепсии, нужно не допускать наличия консервантов в еде. Для этого достаточно очень внимательно изучать этикетки на любом корме, который вы приобретаете.

Есть три типа эпилепсии у собак: "истинная", вторичная и первичная. При приступе первого типа, у собаки наблюдается почечная недостаточность, печеночная недостаточность или падение уровня сахара в крови.

Если у собаки наступил вторичный припадок, то его причины должны определяться во время приступа. Они могут быть связаны с опухолью, находящейся в мозге или с предшествующим припадком.

Сказать о причинах первичной эпилепсии ничего нельзя, так как они просто неизвестны. Если при осмотре были исключены все причины, то дается определение. Наиболее часто этот вид эпилепсии встречается у собак, которые достигли одного года.

Приступы эпилепсии разных видов различаются между собой. Они могут продолжаться разное время и быть различными по интенсивности.

Есть несколько средств, которые применяются при лечении эпилепсии. К таким препаратам можно отнести валиум, бромид калия и фенобарбитал. Если у собаки наблюдаются нарушения в работе печени, то применяют бромид калия. Если наблюдаются серьезные приступы, то можно применять валиум.

В любом случае нужно проводить консультации с ветеринаром, который посоветует применять тот или иной препарат.