Если вы собрались в поездку с собакой

Если вам предстоит поездка в машине вместе с собакой, то не стоит излишне беспокоиться. Если вам предстоит поездка на автомобиле, то она может оказаться очень даже приятной и интересной.

Для начала вам следует решить, как именно ваш четвероногий друг будет ехать в машине. Если собака достаточно послушна и не капризна, то можно соорудить маленький домик в автомобиле. Так вы будете уверены, что собака не начнет бегать по салону в случае непредвиденной ситуации на дороге. К тому же собака будет чувствовать себя спокойно и безопасно. Другой способ - привязные ремни. Обычно они прикрепляются к ремням безопасности в машине. Собака будет сидеть на одном месте. Так же привязные ремни обеспечат защиту вашей собаке. Если вы не хотите, чтобы собака сидела на одном месте, можно приобрести специальный сетчатый ограничитель. Какой бы способ вы ни выбрали, нужно продумать его еще до начала поездки.

Далее не забудьте про запасы еды и воды для собаки, особенно если ваше путешествие затянется надолго. Ведь вы не можете быть заранее уверены, что найдете все необходимое прямо в дороге. Конечно, не стоит забывать и о посуде, из которой она будет пить или есть.

Можно взять в дорогу и любимые игрушки четвероногого друга, так он не будет скучать, если вам придется остановиться или оставить его одного в машине. Для дальней поездки следует захватить все документы, которые у вас имеются на собаку. Вы же не хотите, чтобы на границе у вас возникли проблемы. Нужно также перед длительным путешествием показать собаку ветеринару, чтобы убедиться, что пес вполне здоров и поездка не нанесет ему вреда.

В дороге вам придется довольно часто останавливаться, ведь собака не может долгое время находиться без движения, ей нужна разминка. Заранее узнайте, можно ли селиться с собакой в гостиницу, чтобы не было проблем с ночлегом.