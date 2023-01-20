Как возникла одежда для собак

Часто встречается такое мнение, что одежда для собак появилась совсем недавно, но это мнение неверное. Сейчас мы Вам расскажем, когда же появилась одежда для наших питомцев.

Ошейник и поводок постоянно сопровождали животных, правда, одеждой их не считали. Кольчугу, которую надевали на ратных псов, скорее всего можно отнести к одежде. А это было в четвертом веке до нашей эры.

А разве плащи и накидки, которыми укрывали животное в восемнадцатом веке в Англии, нельзя назвать одеждой? Появились эти вещи для животных в связи с дождливым климатом и частыми холодами. Только это первая причина, а второй причиной являлась чопорность людей. Как-то непринято было появиться в обществе с голой собакой. Первая одежда для собак выглядела некрасиво и мешковато. Особой популярностью по этой причине она не пользовалась.

Прошло время, и Франция решила стать законодательницей собачей одежды. Именно в этой стране возникла целая индустрия по производству одежды для собак. В одна тысяча восемьсот девяносто втором году был выпущен первый каталог одежды для четвероногих животных.

Двадцатые года двадцатого века ознаменовались открытием магазинов для питомцев. Сюда можно придти с четвероногим другом, выбрать ему вещь, примерять ее. Особую популярность такие магазины приобрели в США.

Бум собачьей моды начался в конце двадцатого века и не заканчивается в наши дни. Чего только можно увидеть на прилавках собачьих магазинов: футболки, комбинезоны, платья, шубы и разнообразные аксессуары. Один только минус, что чаще всего такое разнообразие в одежде существует только для собачек небольших размеров. Для больших собак следует одежду делать под заказ. Также под заказ шьется одежда для служебных собак. В настоящее время существует большое количество предприятий, которые рады одеть четвероногих друзей.