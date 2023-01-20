Модные аксессуары и одежда для собак

Собака в наши дни стала не только средством душевного отдыха, но и другом, даже, членом семьи.

Многие неверно считают, что одежда и обувь для собак - это очередная причуда состоятельных людей. Как раз, наоборот, тот хозяин, который по-настоящему, ценит своего верного, преданного маленького четвероного друга, хочет сделать для него хоть что-то, чтобы тоже показать свою привязанность.

Та одежда, которая шьется для собак, не только является украшением, но и защищает их от вредного воздействия окружающей среды. Вспомните, хотя бы недавние холодные зимы, когда люди вынуждены были кутаться в очень теплую одежду, а собаки, особенно короткошерстные, также боятся холодов, как и мы. А соль, которой посыпают зимой снег? Ведь, эта соль разъедает подошву лап наших собак. Разве животные не заслужили внимания?

Еще несколько лет назад самые заботливые хозяева собак искали выкройки для того, чтобы сшить одежду для своего питомца. Сейчас вам уже не нужно мучиться, осваивая азы шитья, ведь, вы можете сходить со своим питомцем в салон одежды для собак или в крупный зоомагазин, чтобы прикупить новую обновку, причем, на это у вас уйдет совсем немного средств. Нет необходимости покупать слишком дорогую одежду для пса, украшенную стразами или мехом, можно приобрести качественную повседневную одежду. Правда, если вы ходите часто в гости, вам все-таки, придется приобрести пару вечерних туалетов для четвероногого друга, чтобы он не чувствовал себя "не в своей тарелке".

Если у вас совершенно нет времени - не беда. Сейчас существует много интернет-магазинов, в которых вы можете подобрать необходимый аксессуар, обувь или одежду для своей собаки, не выходя из дома. А товар вам принесут в кратчайшие сроки домой. Но вы должны точно знать размеры своей собаки. Если вы не хотите с размерами ошибиться, измерьте ширину шеи вашей собаки, объем под передними лапами, а также от холки до хвоста спинку животного.