Одежда для четвероногих друзей

В наше время к четвероногим друзьям стали относиться, как к членам семьи. Их любят, балуют, кормят, создают комфортные условия, а теперь еще и одевают. Ведь они тоже мерзнут в морозы и мокнут во время дождя. А еще наши меньшие друзья хотят быть красивыми.

Сейчас не составляет труда найти одежду для наших четвероногих друзей. Одежда помогает защитить от неприятностей погоды гладкошерстных и бесшерстных собак. Ведь собаки, как и любые живые организмы, могут замерзнуть и заболеть.

Типы одежды для собак бывают разные. Название их позаимствовано не только от животных, но и от одежды людей. Наверное, часто Вы слышали: куртка, плащ, пижама для собаки.

Одежда для животных не только защищает их от холода, но и делает наших друзей более красивыми и нарядными. Ведь они тоже выходят вместе с Вами в люди и хотят привлечь внимание окружающих.

Если есть сезонные коллекции одежды для людей, то почему их не должно быть для собак? Они есть, и шьют их итальянцы, немцы и россияне. И везде одежда для собак пользуется успехом.

Для собачек подбирают одежду для прогулок, для праздничных мероприятий, для домашнего отдыха и для поездок. Вы удивитесь, что собаки даже дома ходят в одежде. А, что тут удивительного, разве может четвероногий друг в аристократической семье ходить без всякой одежды? Конечно, нет. Ведь в доме могут быть сквозняки. Каждая собака должна иметь свой лежак. Представьте, она в прекрасной пижаме на своем законном месте у людей, которые ее любят. Разве это не жизнь на зависть.

А еще одежда собаки всегда должна сочетаться с одеждой хозяина. Как красиво смотрится, если Ваша одежда и одежда Вашей собачки одинакова по фасону и цвету.

Так что одежда для собак не выдумки богатых, а любовь к братьям нашим меньшим.