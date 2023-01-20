Выбираем шампунь для собак

Любой хозяин собаки знает, что регулярной процедурой является ее мытье. Частота таких процедур будет зависеть от каждой конкретной собаки. Например, если собака живет во дворе, то их можно мыть 2-3 раза в год, а если собака декоративной породы - то несколько раз в месяц. Для такой процедуры очень важно подобрать правильный шампунь.

Шампуни для собак можно разделить на несколько видов: обыкновенные, против паразитов, лечебные, подкрашивающие и отбеливающие. Также можно найти шампуни, как с кондиционером, так и без него, с различными травами и маслами.

Если вы не можете самостоятельно подобрать шампунь для своего питомца, то можно обратиться к заводчику или просто спросить совет у продавца в зоомагазине. Даже если вы держите несколько собак одной породы, подбор шампуня должен проводиться индивидуально для каждой из них.

Для пород, которые отличаются длинной шерстью, можно выбрать шампунь Laser Lites или Iv San Bernar. Чтобы отмыть грязь с шерсти лучше всего выбирать 1All Systems, после чего можно воспользоваться бальзамом или кондиционером, для придания блеска.

Можно также отметить марку Bio-Groom, которую советуют для разных пород собак, кроме йорков. Перед покупкой внимательной изучайте рекомендации, которые будут указаны на этикетке: тип шерсти, ее структуру и другие особенности.

Как для людей, производители шампуней для собак начали выпускать шампунь "без слез". Они подходят и для длинношерстных собак и жесткошерстных. Как правило, в такие шампуни производители добавляют норковое масло. Для животных с чувствительной шерстью следует подбирать гипоаллергенные средства. Некоторые собаки не любят купаться, поэтому производители начали выпускать "сухие шампуни".

Как видите, ассортимент очень разнообразен, поэтому следует ориентироваться на особенности вашего питомца.